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    Швейцарія запроваджує ембарго на закупівлю російського вугілля

    Швейцарія запроваджує ембарго на закупівлю російського вугілля
    фото з відкритих джерел

    Санкції розповсюджуються на фінансовий сектор

    Швейцарія ввела ембарго на закупівлю російського вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри. Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.запровадила Також нові санкції проти РФ передбачають заборону на експорт до Росії будь-яких товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу. Крім того, санкції розповсюджуються на фінансовий сектор.

    «Будь-яка підтримка російських організацій, що перебувають у державній власності або під громадським контролем, буде заборонена. Трасти більше не можуть бути зареєстровані у Швейцарії для російських громадян або фізичних чи юридичних осіб, які проживають в Росії. Різні послуги для таких трастів також будуть заборонені», — сказано в заяві.

    Нові заходи набувають чинності о 18:00 27 квітня 2022 року.

    Нагадаємо, уряд Великої Британії розширив санкційний список проти Росії, було внесено аж 195 правок.у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

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    Теги: росія окупанти санкції Швейцарія війна Україна окупація #stoprussia
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    Швейцарія запроваджує ембарго на закупівлю російського вугілля