Трамп пригрозив Мексиці виходом американських компаній через мігрантів

За словами Трампа, США хочуть діяти, а не говорити

Американські компанії покинуть територію Мексики і повернуться до Сполучених Штатів в тому разі, якщо влада Мексики не припинить незаконну міграцію в США.

Про це написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

За словами американського лідера, Мексика відправляє велику делегацію для обговорення міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні.

«Проблема в тому, що вони «розмовляють» 25 років. Ми хочемо діяти, а не говорити. Вони можуть вирішити прикордонну кризу за один день, якщо захочуть. Інакше наші компанії і робочі місця повернуться до США», - написав Трамп.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!