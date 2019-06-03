  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп пригрозив Мексиці виходом американських компаній через мігрантів

    • Розсилка
    <p>Президент США Дональд Трамп</p> - Трамп пригрозив Мексиці виходом американських компаній через мігрантів

    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, США хочуть діяти, а не говорити

    Американські компанії покинуть територію Мексики і повернуться до Сполучених Штатів в тому разі, якщо влада Мексики не припинить незаконну міграцію в США.

    Про це написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

    За словами американського лідера, Мексика відправляє велику делегацію для обговорення міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні.

    «Проблема в тому, що вони «розмовляють» 25 років. Ми хочемо діяти, а не говорити. Вони можуть вирішити прикордонну кризу за один день, якщо захочуть. Інакше наші компанії і робочі місця повернуться до США», - написав Трамп.

    Напередодні Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що очікує «хороших результатів» від запланованих зі Сполученими Штатами переговорів щодо запровадження мит на мексиканський імпорт в США. 

    Вже у середу до Вашингтона прибуде мексиканська урядова делегація.

    Раніше повідомлялося, що 10 червня США мають намір ввести 5% мита на товари із Мексики.

    Вашингтон має намір збільшувати ставку мит на товари, поки Мехіко не зупинить потік нелегальних мігрантів до США, 

    Нагадаємо, міноборони США виділило гроші на прохання Трампа на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Міністерство заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн.

    Згодом суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

    Читайте також
    США Дональд Трамп бізнес мігранти політика Мексика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ