Президент Мексики очікує очікує «хороших результатів» від переговорів із США



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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

В середу до Вашингтона прибуде мексиканська урядова делегація

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що очікує «хороших результатів» від запланованих зі Сполученими Штатами переговорів щодо запровадження мит на мексиканський імпорт в США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

При цьому Обрадор не виключив, що влада Мексики посилить підхід до вирішення проблем незаконної імміграції.

На прес-конференції у суботу в Веракрусі президент Мексики повідомив, що в середу до Вашингтона прибуде мексиканська урядова делегація на чолі з міністром закордонних справ Марсело Ебрардом.

За його словами, під час переговорів міністр пояснить американським партнерам, що саме планує зробити влада Мексики для вирішення проблеми нелегальної імміграції.

«Головне - поінформувати владу США про те, що ми вже робимо в плані міграції, і, якщо в тому буде необхідність, які додаткові заходи ми вживемо, не порушуючи прав людини», - заявив Обрадор.

Раніше повідомлялося, що 10 червня США мають намір ввести 5% мита на товари із Мексики.

Вашингтон має намір збільшувати ставку мит на товари, поки Мехіко не зупинить потік нелегальних мігрантів до США,

Нагадаємо, міноборони США виділило гроші на прохання Трампа на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Міністерство заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн.

Згодом суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.