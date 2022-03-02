Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців

Європейська Рада має ухвалити пропозицію про тимчасовий захист

Європейська комісія пропонує активувати Директиву про тимчасовий захист, що дасть змогу надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Відповідно до цієї пропозиції тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці.

«Водночас Комісія також пропонує оперативні рекомендації, покликані допомогти прикордонникам держав-членів ефективно управляти прибуттям на кордон із Україною, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки. Керівництво також рекомендує державам-членам створити спеціальні смуги екстреної допомоги для направлення гуманітарної допомоги та нагадує про можливість надання доступу до ЄС із гуманітарних міркувань», – йдеться у повідомленні.

Коментуючи цю пропозицію, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: «Європа підтримує тих, хто потребує захисту. Всім, хто рятується від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тим, хто шукає прихистку, і ми допоможемо тим, хто шукає безпечного шляху додому».

Відповідно до процедури, Європейська Рада має ухвалити пропозицію про тимчасовий захист, причому раніше Рада вже висловила широку підтримку обом заходам на позачерговому засіданні в неділю, 27 лютого, і зобов'язалася обговорити ці два документи у Раді юстиції та внутрішніх справ у четвер, 3 березня. Після ухвалення тимчасовий захист почне застосовуватися негайно і діятиме протягом одного року. Цей період може бути подовжений двічі на шість місячних періодів терміном до року. Комісія може у будь-який час запропонувати Раді припинити тимчасовий захист, виходячи з того, що ситуація в Україні дозволяє безпечне і тривале повернення осіб, яким надано тимчасовий захист, або продовжити його ще на один рік.