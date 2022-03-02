Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям

Надзвичайний стан не торкнеться громадян Чехії та інших мешканців країни

Уряд Чехії оголосив надзвичайний стан для допомоги українським біженцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан на брифінгу після засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, було вирішено оголосити такий стан, «аби допомогли всім тим, хто біжить від війни, і тим, хто їм допомагає», зокрема, поліції, соціальним службам. Громадян Чехії і людей, які мешкають довготривало у республіці, це не торкнеться жодним чином, зазначив міністр.

Ракушан поінформував, що останнім часом до Чехії прибуває до 5 тисяч людей на день, загальна кількість біженців війни оцінюється в 20-30 тисяч. Він підкреслив, що буде зроблено все, аби забезпечити максимальний комфорт прибулих і безпеку громадян ЧР.

Прем’єр-міністр Петр Фіала в цілому заспокоїв жителів Чеської Республіки: «Не маємо сигналів про те, щоб щось загрожувало громадянам, ми - члени ЄС і НАТО».

Українців він запевнив у тому, що вони можуть покластися на чехів, які демонструють «неймовірну готовність» допомагати.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, переважна більшість яких – чоловіки.

За даними ООН, вторгнення Росії спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України.