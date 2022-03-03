Рада спростила видачу вогнепальної зброї: хто зможе отримати

Цивільні не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти окупантів

Верховна Рада України 3 березня прийняла закон, що дозволяє видати вогнепальну зброю цивільним. Документ також звільняє від відповідальності за його застосування проти російських окупантів.

Закон № 7120 «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» прийнятий на закритому засіданні. Законом встановлюється, що у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, установленому Міністерством внутрішніх справ України, наказ про затвердження якого, як виняток, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Водночас, цей Закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації.

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього закону, здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Водночас цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

За порушення відповідних вимог цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується протягом дії воєнного стану і 10 днів після його припинення або скасування.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше стало відомо, кому дозволять мати вогнепальну зброю. Депутати підготували законопроєкт.

Як відомо, МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї.

Читайте також: