У Болгарії запустили портал для охочих евакуюватись з України

Портал #BGforUkraine є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні

Портал працює на трьох мовах: болгарській, українській та англійській

У Болгарії запустили інформаційний портал для бажаючих евакуюватись з України. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Єдиний інформаційний портал #BGforUkraine створений за підтримки уряду Республіки Болгарія та є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні.

На ньому українські, болгарські та іноземні громадяни, які перебувають на території України і бажають бути евакуйованими до Болгарії, можуть знайти для цього всю необхідну інформацію та ознайомитись з конкретним алгоритмом дій.

Портал працює на трьох мовах: болгарській, українській та англійській.