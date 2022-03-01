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    У Болгарії запустили портал для охочих евакуюватись з України

    Портал #BGforUkraine є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні - У Болгарії запустили портал для охочих евакуюватись з України
    Портал #BGforUkraine є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні

    Портал працює на трьох мовах: болгарській, українській та англійській

    У Болгарії запустили інформаційний портал для бажаючих евакуюватись з України. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

    Єдиний інформаційний портал #BGforUkraine створений за підтримки уряду Республіки Болгарія та є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні.

    На ньому українські, болгарські та іноземні громадяни, які перебувають на території України і бажають бути евакуйованими до Болгарії, можуть знайти для цього всю необхідну інформацію та ознайомитись з конкретним алгоритмом дій.

    Портал працює на трьох мовах: болгарській, українській та англійській.

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    Теги: війна Болгарія біженці
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    У Болгарії запустили портал для охочих евакуюватись з України