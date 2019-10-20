Бог тут ні до чого? Патріарх Кирило пояснив, навіщо потрібна РПЦ
Патріарх Московський Кирило (Володимир Гундяєв)
Від сили духу людини залежить втілення будь-якої героїчної ідеї – Кирило
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило пояснив, навіщо потрібна Російська православна церква.
Про це повідомляють РІА «Новини».
Він заявив, що РПЦ розкриває потенціал народу Росії.
«Якщо людині невоцерковленій, далекій від церкви, в двох словах сказати, для чого потрібна церква – церква... потрібна для того, щоб був сильний дух нашого народу», – сказав він.
Патріарх Кирило додав, що саме від сили духу людини залежить втілення будь-якої героїчної ідеї.
Нагадаємо, експерт спрогнозував добровільну відставку глави Московської церкви в Україні Онуфрія.