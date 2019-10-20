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    У світі

    Бог тут ні до чого? Патріарх Кирило пояснив, навіщо потрібна РПЦ

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    <p>Патріарх Московський Кирило (Володимир Гундяєв)</p> - Бог тут ні до чого? Патріарх Кирило пояснив, навіщо потрібна РПЦ

    Патріарх Московський Кирило (Володимир Гундяєв)

    Від сили духу людини залежить втілення будь-якої героїчної ідеї – Кирило

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило пояснив, навіщо потрібна Російська православна церква.

    Про це повідомляють РІА «Новини».

    Він заявив, що РПЦ розкриває потенціал народу Росії.

    «Якщо людині невоцерковленій, далекій від церкви, в двох словах сказати, для чого потрібна церква – церква... потрібна для того, щоб був сильний дух нашого народу», – сказав він.

    Патріарх Кирило додав, що саме від сили духу людини залежить втілення будь-якої героїчної ідеї.

    Нагадаємо, експерт спрогнозував добровільну відставку глави Московської церкви в Україні Онуфрія.

    Росія церква РПЦ православна церква
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