Ім’я митрополита Епіфанія вперше прозвучало на літургії Елладської Церкви в Салоніках



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На літургії Елладської Церкви в Салоніках Фото: Скрін відео

Згадка про Епіфанія може означати те, що Церква Греції твердо стоїть на боці Вселенського Патріарха, залишаючи осторонь розбіжності, з якими вона недавно зіткнулася

Ім’я глави ПЦУ було вимовлено патріархом Варфоломієм у співслужінні з Предстоятелем Елладської Церкви архієпископом Ієронімом.

19 жовтня 2019 року Константинопольський патріарх Варфоломій під час літургії в Салоніках, в співслужінні ієрархів і Предстоятеля Елладської Православної Церкви архієпископа Ієроніма, згадав на Великому Вході в числі предстоятелів Православних Церкви і главу ПЦУ Епіфанія, повідомляє грецьке видання Оrthodoxia.info.

Також, поряд з Предстоятелями Помісних Церков, вимовив ім’я глави ПЦУ на єктенії диякон.

На відео, представленому журналістами видання, видно, що після проголошення імені глави ПЦУ Предстоятель Елладської Православної Церкви накладає на себе хресне знамення.

На думку видання, «перша згадка про Епіфанія в Греції може послужити приводом для повідомлення про те, що Церква Греції, визнала ПЦУ. І твердо стоїть на боці Вселенського Патріарха, залишаючи осторонь розбіжності, з якими вона недавно зіткнулася».

Нагадаємо, під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.

Як повідомлялося, 19 жовтня, Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув до Сполучених Штатів Америки.