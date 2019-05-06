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    Джон Болтон виступив із войовничою заявою в бік Ірану

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    Джон Болтон запевним, що США не прагнуть війни із Іраном - Джон Болтон виступив із войовничою заявою в бік Ірану
    Джон Болтон запевним, що США не прагнуть війни із Іраном

    Американці посилюють свою військову присутність на Близькому Сході

    Радник із національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон виступив із заявою в бік Ірану. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті Білого Дому.

    За його словами Вашингтон направляє в район відповідальності Центрального командування авіаносну ударну групу на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln і угруповання бомбардувальників. В зону відповідальності американського Центрального командування входить Перська затока і Іран.

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    Відповідний крок Джон Болтон пояснив ескалацією ситуації в регіоні. Поява додаткових американських військових угрупувань в регіоні за словами радника із національної безпеки американського президента має трактуватися Іраном як недвозначний сигнал із боку Вашингтону, що будь-яка атака на американські інтереси буде зустрінута із необхідною силою.

    Джон Болтон запевним, що США не прагнуть війни із Іраном. Але при цьому мають бути готовими до будь-якої атаки як із боку іранських маріонеткових угруповань в інших країнах Близького Сходу, а також із боку регулярних збройних сил Ірану і Корпусу стражів ісламської революції.

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