Британія перейшла до «плану Б» через поширення «Омікрону»

З 10 грудня у Британії вводять обов'язкове носіння захисних масок у більшості громадських місць

У країні посилять карантин

У Великій Британії через поширення «Омікрон»-штаму коронавірусної інфекції з 10 грудня вводять обов'язкове носіння захисних масок у більшості громадських місць. Про це повідомляє сайт уряду.

«Будуть винятки у місцях, де носити її (маску) недоцільно, наприклад, коли ви їсте, п'єте чи займаєтеся спортом. З цієї причини маски для особи не потрібні в закладах сфери гостинності», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Також наголошується, що з 13 грудня набуде чинності рекомендація перейти на віддалений формат роботи. Крім того, з 15 грудня пропуск Covid Pass Національної системи охорони здоров'я в мобільному додатку стане обов'язковим для входу до нічних клубів та місць відвідування з великою кількістю людей.

До них відносяться заходи у закритих приміщеннях з 500 та більше учасниками, заходи на відкритому повітрі з 4 тис. та більше учасниками, а також будь-який захід, де понад 10 тис. людей.

«Перехід до плану Б в Англії, спрямований на уповільнення поширення вірусу, є пропорційною та відповідальною справою», – написав прем'єр-міністр Британії Джонсон у своєму Twitter-акаунті.

До слова, ВООЗ допускає, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Напередодні перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».