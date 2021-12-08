Австрія перед Різдвом виходить із локдауна

Для невакцинованих людей локдаун триватиме й надалі

Новий федеральний канцлер Карл Нехаммер Австрії оголосив про завершення локдауну. Як повідомляє Schengenvisainfo, поїздки для туристів будуть знову можливі після 13 грудня.

Австрія ввела повний локдаун 22 листопада, коли кількість щоденних випадків Covid-19 в країні перевищила 15 тисяч. Готелі, ресторани, бари й культурні пам'ятки до 12 грудня зачинені для туристів.

Також наголошується, що туристи не зможуть потрапити в більшість місць без сертифіката про вакцинацію або довідки про те, що турист перехворів Covid-19.

Для тих, хто планує поїздку до Австрії після 13 грудня, треба враховувати, що для отримання дозволу на в'їзд вони як і раніше зобов'язані дотримуватися певних правил.

Наразі в Австрії діють такі правила в'їзду для туристів:

Всі повинні надати результат тесту на Covid-19, довідку про вакцинацію або довідку про одужання. Ті, у кого немає свідоцтва про вакцинацію або одужання, повинні представити негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин. Експрес-тести на антигени не приймаються.

У кого є сертифікат про вакцинацію або одужання, не підлягають тестуванню. Проте у свідоцтві про вакцинацію повинно бути зазначено, що власник вакцини був імунізований однією з прийнятих вакцин протягом останніх дев'яти місяців.

Крім того, під час перебування в Австрії діє правило 2-G. Це означає, що кожен, і туристи також, повинен надати довідку про вакцинацію або одужання для доступу до громадських місць і різних заходів.

«Для входу в будь-які приміщення, ресторани, бари, нічні клуби, розважальні центри, тренажерні зали, культурні установи, для використання канатних доріг, гірськолижних підйомників і для отримання послуг, пов'язаних з тілом (наприклад, перукарень), приймаються лише документи про вакцинацію або перенесену інфекцію. Тесту на Covid-19 недостатньо», – пояснила австрійська влада.

Раніше повідомлялося, що в Австрії введуть штрафи за відмову від вакцинації: від 600 до 3600 євро.

Нагадаємо, що Чорногорія оновила умови в’їзду: вакцинація дійсна пів року.

Також в Україні з 9 грудня розширять перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації.