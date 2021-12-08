Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону»

Антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19

«Омікрон», ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами

Вчені провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити ефективність вакцини Pfizer проти штаму коронавірусу «Омікрон». Як пише Sky News, тести проводилися вакциною Pfizer в Південній Африці, де були виявлені перші випадки і спалахи мутованого вірусу.

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19.

«Попри те, що його («Омікрону», – ред.) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини», – зазначив професор Алекс Сігал, вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.

Дослідження показало, що антитіла людей, які були вакциновані або перехворіли на коронавірус і отримали антитіла природним шляхом, були значно більш ефективні проти «Омікрону». Це дозволяє припустити, що бустери можуть принести значну користь.

«Його здатність вислизати від вакцини була в 5-10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту», – йдеться в повідомленні.

Професор Сігал також вважає , що «Омікрон», ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами.

Однак наголошується, що дослідження не повне. У ньому був вивчений живий вірус «Омікрон», вирощений в лабораторії, який був протестований на зразках крові лише 12 вакцинованих людей. Тому дослідження не може багато чого сказати нам про те, наскільки ефективними будуть вакцини проти запобігання інфекції або подальшої передачі вірусу в реальному світі.

До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Раніше епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

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