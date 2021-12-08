ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин

Перші лабораторні випробування нового штаму у Південній Африці показали, що він може частково ухилятися від захисту від вакцини Pfizer

Високоефективні вакцини на даний момент довели свою ефективність проти всіх варіантів коронавірусу, наголошує ВООЗ

Існуючі Covid-вакцини, як і раніше, мають захищати людей, які заразилися штамом «Омікрон», від тяжких випадків захворювання на коронавірус. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан, пише ВВС.

Перші лабораторні випробування нового штаму у Південній Африці показали, що він може частково ухилятися від захисту від вакцини Pfizer. Але директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан сказав, що поки що немає жодних ознак того, що «Омікрон» краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти.

«У нас є високоефективні вакцини, які на даний момент довели свою ефективність проти всіх варіантів з погляду тяжких захворювань та госпіталізацій», – сказав доктор Райан.

Він також додав, що початкові дані свідчать про те, що при зараженні на «Омікрон» люди не страждають ще більше, ніж від штаму «Дельта» чи інших варіантів коронавірусу.

Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Раніше епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».

Також головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.