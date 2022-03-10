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    Міноборони РФ визнає застосування вакуумних бомб в Україні, – Велика Британія

    Термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада - Міноборони РФ визнає застосування вакуумних бомб в Україні, – Велика Британія
    Термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада

    Термобарична зброя має «нищівний ефект»

    Велика Британія заявила, що Міністерство оборони Росії підтвердило застосування в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

    «Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ТОС-1А в Україні. ТОС-1А використовує термобаричні ракети, створюючи запальні і вибухові ефекти», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії у Тwitter. Британське відомство додало, що ця зброя має «нищівний ефект».

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    Термобарична зброя, яку іноді називають «вакуумними бомбами», фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби. Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.

    США використовували таку зброю у В’єтнамі, і нещодавно в Афганістані, щоб знищити гірські печери, де ховалися бойовики.

    Росія використала їх у своїй війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це. Повідомляли також, що термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада.

    Теги: Росія зброя війна Міноборони РФ Велика Британія Україна #stoprussia
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    Міноборони РФ визнає застосування вакуумних бомб в Україні, – Велика Британія