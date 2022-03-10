Міноборони РФ визнає застосування вакуумних бомб в Україні, – Велика Британія

Термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада

Термобарична зброя має «нищівний ефект»

Велика Британія заявила, що Міністерство оборони Росії підтвердило застосування в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

«Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ТОС-1А в Україні. ТОС-1А використовує термобаричні ракети, створюючи запальні і вибухові ефекти», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії у Тwitter. Британське відомство додало, що ця зброя має «нищівний ефект».

Термобарична зброя, яку іноді називають «вакуумними бомбами», фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби. Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.

США використовували таку зброю у В’єтнамі, і нещодавно в Афганістані, щоб знищити гірські печери, де ховалися бойовики.

Росія використала їх у своїй війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це. Повідомляли також, що термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада.