Британська розвідка пояснила, чому РФ скасувала традиційну ходу до 9 травня

Імовірно, Кремль остерігається спалаху протестів у РФ

Росія скасувала традиційну ходу «Безсмертного полку» до 9 травня. Імовірно, Кремль побоюється, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. Про це йдеться в новому огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники нагадали, що Росія скасувала марші «Безсмертного полку», а натомість запропонувала своїм громадянам розвішувати портрети загиблих родичів на автомобілях та у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях РФ – Брянській, Псковській, Білгородській, Рязанській та Курській – скасували паради до 9 травня. Імовірно, влада країни-агресорки побоюється можливих атак українських безпілотників. Британські розвідники звернули увагу, в минулому році за тиждень до 9 травня над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила в цьому Україну.

«Це вже другий рік, коли скасовують марш «Безсмертний полк» і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На рішення російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України», – підсумувала розвідка Британії.

«Безсмертний полк» – пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму на 9 травня не буде проводитися парад та пропагандистська хода «Безсмертний полк». Це пов’язано з питаннями «забезпечення безпеки».

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація.

Шойгу розповів, що до складу пішої колони включено полки, батальйони, роти за видами та родами військ, розрахунки учасників так званої «СВО», суворовських, нахімовського, кадетського та музичного училищ, юнармійців, військовослужбовців-жінок, козаків та зведений військовий оркестр.