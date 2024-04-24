Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня
«Безсмертний полк» – пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня
фото з відкритих джерел

Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті

Російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ.

Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.

Раніше проведення «Безсмертного полку» скасували в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській та Псковській областях.

Російські ЗМІ називають однією з можливих причин скасування ходи те, що незрозуміло, як бути з портретами ліквідованих на війні в Україні росіян. Адже вони можуть показати масштаби втрат, які влада РФ намагається приховати.

«Безсмертний полк» – пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму на 9 травня не буде проводитися парад та пропагандистська хода «Безсмертний полк». Це пов’язано з питаннями «забезпечення безпеки».

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація. 

Шойгу розповів, що до складу пішої колони включено полки, батальйони, роти за видами та родами військ, розрахунки учасників так званої «СВО», суворовських, нахімовського, кадетського та музичного училищ, юнармійців, військовослужбовців-жінок, козаків та зведений військовий оркестр.

 

Теги: росія парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
20 квiтня, 23:07
Чому США не збивають «шахеди» над Україною
Стратегія безпеки: Чому Ізраїль має кращий захист від «шахедів», ніж Україна?
15 квiтня, 21:12
Партію «Консервативний рух» було зареєстровано у 2021 році
Грузія заборонила проросійській партії брати участь у виборах
8 квiтня, 20:02
Внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
8 квiтня, 15:51
Німеччина підіймала у небо винищувачі через військовий літак РФ
Німеччина підіймала у небо винищувачі через військовий літак РФ
7 квiтня, 01:08
Алєксандр Биданов напав на губернатор Мурманської області РФ Андрія Чібіса
Російський губернатор отримав ножове поранення у живіт: з`явилися нові деталі
5 квiтня, 07:36
Іран готує можливий напад на Ізраїль
Підготовка Ізраїлю до ймовірної атаки Ірану, вибухи у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
1 квiтня, 21:00
Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста
У Росії горить один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш» (відео)
1 квiтня, 13:37

Політика

Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня
Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
США і Росія готуються до боротьби в космосі через ядерну зброю – Reuters
США і Росія готуються до боротьби в космосі через ядерну зброю – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
19K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
19K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
13K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
5255
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5151
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua