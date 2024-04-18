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На Івано-Франківщині лунають вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Івано-Франківщині лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 06:14 на Івано-Франківщині було оголошено повітряну тривогу

18 квітня о 06:45 на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили України попереджають про безпілотники з півночі Івано-Франківська: «Івано-Франківськ в укриття!». Очевидці зазначають, що над містом видніється дим.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

На Івано-Франківщині лунають вибухи фото 1

Нагадаємо, що у ніч проти 18 квітня на Хмельниччині пролунали вибухи. Офіційної інформації щодо атаки безпілотників поки що немає.

До того ж на Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України повідомляли, що тривога пов'язана з небезпекою через безпілотники.

Теги: війна Україна Івано-Франківщина Івано-Франківськ росія безпілотник

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