На Івано-Франківщині лунають вибухи

О 06:14 на Івано-Франківщині було оголошено повітряну тривогу

18 квітня о 06:45 на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили України попереджають про безпілотники з півночі Івано-Франківська: «Івано-Франківськ в укриття!». Очевидці зазначають, що над містом видніється дим.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що у ніч проти 18 квітня на Хмельниччині пролунали вибухи. Офіційної інформації щодо атаки безпілотників поки що немає.

До того ж на Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України повідомляли, що тривога пов'язана з небезпекою через безпілотники.