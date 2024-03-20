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Парад на 9 травня: Шойгу розповів, яку техніку стягне до Москви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Парад на 9 травня: Шойгу розповів, яку техніку стягне до Москви
Проведення військових парадів відбудеться у 28 містах країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Росіяни викотять на Червону площу 75 одиниць озброєння та військової техніки

У параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Розглянемо питання про підготовку до параду на Червоній площі, присвяченому черговим роковинам Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У цьому заході буде задіяно понад дев'ять тисяч осіб та сімдесят п'ять одиниць озброєння та військової техніки, а також авіація Повітряно-космічних сил», – заявив він.

Шойгу розповів, що до складу пішої колони включено полки, батальйони, роти за видами та родами військ, розрахунки учасників так званої «СВО», суворовських, нахімовського, кадетського та музичного училищ, юнармійців, військовослужбовців-жінок, козаків та зведений військовий оркестр.

Міністр оборони РФ додав, що цього року військові паради відбудуться у 28 містах країни-агресорки. У них візьмуть участь понад 50 тис осіб та близько тисячі зразків озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради схвалили закон, який встановлює в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – його відзначатимуть 8 травня. Цей день буде вихідним. Окрім того, рішенням Ради 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.

Теги: росія авіація військові військова техніка Сергій Шойгу Москва

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