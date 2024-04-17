Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Росії падають обсяги весняного призову: путінський режим «знайшов вихід»

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Росії падають обсяги весняного призову: путінський режим «знайшов вихід»
Рекрутинговий плакат в Росії
фото з відкритих джерел

Путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами»

У Росії падають обсяги весняного призову до армії, тому путінський режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах. Про це повідомляє Головне управління розвідки у Telegram.

Як повідомляє розвідка, представникам російського режиму у регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони  пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

«Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького  агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами», – зазначає ГУР.

Як повідомлялося, у Москві стало суттєво дорожче відкосити від армії.  Вартість оформлення військового квитка на чорному ринку в Москві зросла до 10 тис. євро або 1 млн. рублів. Порівняно з минулим роком сума збільшилася вдвічі.

Читайте також: Нові правила призову у Росії. Зрадник Царьов спрогнозував «большую кровь»

За даними журналістів, це сталося через посилення перевірок призовників, оскільки все більше москвичів приносять довідки з одними й тими самими діагнозами: серцева недостатність та проблеми із травленням. Раніше призовники проходили комісію лише у своїх військкоматах, а тепер їх відправляють ще й до комісаріату на вулиці Яблочкова у Москві, лікарі якого можуть призначити додаткові перевірки. 

Деякі призовники намагаються заощадити та купити лише діагноз за 600-700 тис. рублів (6-7 тис. євро), але тоді питання у військкоматі доведеться вирішувати самостійно, кажуть джерела. Також через перевірки, що посилилися, в столиці країни-агресора більше не працює схема з фіктивною службою, «коли ходиш у частину, як в пансіонат», проте в Підмосков'ї така послуга все ще надається і коштує 5 млн рублів (50 тис. євро).

Читайте також: «Загальну мобілізацію» Росія поки не проводить. І ось чому

Черговий весняний призов до армії країни-агресорки розпочався 1 квітня. Відповідно до указу диктатора Володимира Путіна, він  торкнеться  150 тис. людей віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. До 2024 року верхня планка призовного віку становила 27 років. Призов завершиться 15 липня.

Теги: розвідка росія путінський режим призов до армії Telegram населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно
22 березня, 14:35
Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх
РФ викрадає українських дітей: Палата представників США ухвалила резолюцію
20 березня, 16:07
Тверда пшениця турецького виробництва стає максимально привабливою для Європи
Експорт твердої пшениці до Європи. Туреччина поставила підніжку Росії
29 березня, 09:57
Санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь
Британська розвідка розкрила, як санкції підривають військову промисловість РФ
1 квiтня, 13:59
Основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб – винищувачами Су-34 та Су-35
Росія має дуже багато бомб вагою 1,5 тонни, здатних зносити дев’ятиповерхівки – Повітряні сили
1 квiтня, 19:44
Згідно із супутниковими знімками за 1 квітня, більшість російських кораблів перебувають у порту
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список
2 квiтня, 12:24
Речник генсека ООН Дюжаррік заявив, що нібито «неправильно почув запитання від журналіста»
ООН засудила атаку дронів на Татарстан. Речник генсека прокоментував звинувачення
4 квiтня, 18:19
Транзакції блокують навіть у тих компаній, які домовилися про довгострокові контракти
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку
12 квiтня, 11:35
Вяльбе: ми повинні розуміти, що принижуватись ні перед ким не треба
«Раніше 2028 року не повернемося». Російська чиновниця дала сумний прогноз для спортсменів РФ
15 квiтня, 19:55

Події в Україні

Загинула поліцейська: МВС показало рятувальну операцію у Чернігові (відео)
Загинула поліцейська: МВС показало рятувальну операцію у Чернігові (відео)
У Росії падають обсяги весняного призову: путінський режим «знайшов вихід»
У Росії падають обсяги весняного призову: путінський режим «знайшов вихід»
Терехов: Без допомоги США Харків може стати «другим Алеппо»
Терехов: Без допомоги США Харків може стати «другим Алеппо»
Зникло світло і газ: у Чернігові після удару РФ частково відключено комунікації
Зникло світло і газ: у Чернігові після удару РФ частково відключено комунікації
Через атаки РФ пошкоджено газопроводи у двох областях
Через атаки РФ пошкоджено газопроводи у двох областях
Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові
Ракетний удар по Чернігову. Кількість загиблих зросла, оголошено терміновий збір крові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
17K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
12K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
7870
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua