У Росії падають обсяги весняного призову: путінський режим «знайшов вихід»

Путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами»

У Росії падають обсяги весняного призову до армії, тому путінський режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах. Про це повідомляє Головне управління розвідки у Telegram.

Як повідомляє розвідка, представникам російського режиму у регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

«Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його «агітпоїздами», – зазначає ГУР.

Як повідомлялося, у Москві стало суттєво дорожче відкосити від армії. Вартість оформлення військового квитка на чорному ринку в Москві зросла до 10 тис. євро або 1 млн. рублів. Порівняно з минулим роком сума збільшилася вдвічі.

За даними журналістів, це сталося через посилення перевірок призовників, оскільки все більше москвичів приносять довідки з одними й тими самими діагнозами: серцева недостатність та проблеми із травленням. Раніше призовники проходили комісію лише у своїх військкоматах, а тепер їх відправляють ще й до комісаріату на вулиці Яблочкова у Москві, лікарі якого можуть призначити додаткові перевірки.

Деякі призовники намагаються заощадити та купити лише діагноз за 600-700 тис. рублів (6-7 тис. євро), але тоді питання у військкоматі доведеться вирішувати самостійно, кажуть джерела. Також через перевірки, що посилилися, в столиці країни-агресора більше не працює схема з фіктивною службою, «коли ходиш у частину, як в пансіонат», проте в Підмосков'ї така послуга все ще надається і коштує 5 млн рублів (50 тис. євро).

Черговий весняний призов до армії країни-агресорки розпочався 1 квітня. Відповідно до указу диктатора Володимира Путіна, він торкнеться 150 тис. людей віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. До 2024 року верхня планка призовного віку становила 27 років. Призов завершиться 15 липня.