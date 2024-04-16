У Москві стало суттєво дорожче відкосити від армії: озвучено суми

Росіяни все частіше купують довідки про проблеми зі здоров'ям, аби їх не відсилали на фронт

Вартість оформлення військового квитка на чорному ринку в Москві зросла до 10 тис. євро або 1 млн. рублів. Порівняно з минулим роком сума збільшилася вдвічі, про це пишуть росЗМІ.

За даними журналістів, це сталося через посилення перевірок призовників, оскільки все більше москвичів приносять довідки з одними й тими самими діагнозами: серцева недостатність та проблеми із травленням. Раніше призовники проходили комісію лише у своїх військкоматах, а тепер їх відправляють ще й до комісаріату на вулиці Яблочкова у Москві, лікарі якого можуть призначити додаткові перевірки.

У зв'язку з цим отримати військовий квиток стало набагато складніше, і на чорному ринку різко підняли ціни. Але навіть за ці гроші там не гарантують того, що людину стовідсотково не заберуть до армії.

Деякі призовники намагаються заощадити та купити лише діагноз за 600-700 тис. рублів (6-7 тис. євро), але тоді питання у військкоматі доведеться вирішувати самостійно, кажуть джерела. Також через перевірки, що посилилися, в столиці країни-агресора більше не працює схема з фіктивною службою, «коли ходиш у частину, як в пансіонат», проте в Підмосков'ї така послуга все ще надається і коштує 5 млн рублів (50 тис. євро).

Військовий квиток обійдеться ще дорожче, якщо влада оголосить нову хвилю мобілізації. При цьому з тими, хто вже служить, на чорному ринку працювати відмовляються, оскільки такі особи проходять перевірки у військових шпиталях, а там, за словами джерела, вже зовсім інша ситуація.

Черговий весняний призов до армії країни-агресорки розпочався 1 квітня. Відповідно до указу диктатора Володимира Путіна, він торкнеться 150 тис. людей віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. До 2024 року верхня планка призовного віку становила 27 років. Призов завершиться 15 липня.

Незважаючи на те, що в Міноборони обіцяли не відправляти терміновиків на війну з Україною через вимогу Путіна, британська розвідка зазначала, що новобранців все частіше примушують до укладання контракту для усунення цієї перешкоди. Наразі підписати контракт можна вже через місяць після служби в армії.