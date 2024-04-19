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Кремль скасував парад у Криму на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль скасував парад у Криму на 9 травня
В окупованому Криму скасувано офіційні святкування до 9 травня
фото: Уніан

Деякі святкові заходи відбудуться, але в «інших форматах»

У тимчасово окупованому Криму на 9 травня не буде проводитися парад та пропагандистська хода «Безсмертний полк». Це пов’язано з питаннями «забезпечення безпеки». Про це повідомив кримський зрадник Сергій Аксьонов.

«Проведення 9 травня військового параду і ходи «Безсмертного полку» в республіці Крим не планується. Це пов'язано з питаннями забезпечення безпеки», – зазначив він.

Аксьонов додав, що святкові заходи відбудуться, але в «інших форматах».

«Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно», –додав Аксьонов.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що у параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участі тисячі осіб, серед яких будуть і учасники так званої «СВО», а також військова техніка та авіація. 

Шойгу розповів, що до складу пішої колони включено полки, батальйони, роти за видами та родами військ, розрахунки учасників так званої «СВО», суворовських, нахімовського, кадетського та музичного училищ, юнармійців, військовослужбовців-жінок, козаків та зведений військовий оркестр.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради схвалили закон, який встановлює в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – його відзначатимуть 8 травня. Цей день буде вихідним. Окрім того, рішенням Ради 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи.

Теги: парад військова техніка Сергій Шойгу Крим

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