Польща почала відновлювати та будувати бомбосховища

Польські бомбосховища, переобладнані раніше під бари і квартири, почали повертати у первісний стан

Жителі польських міст після початку війни в Україні зацікавилися переобладнанням підвалів на укриття

Варшавська асоціація інженерів і технічного будівництва після 24 лютого почала отримувати регулярні дзвінки від клієнтів, які бажають відновити бомбосховища під будинками чи переобладнати під укриття звичайні підвали. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У Польщі після Другої світової війни були збудовані 39 892 бомбосховища. Згідно із нормативами, у цих укриттях можуть розташуватися близько 1 млн осіб, це усього лиш близько 3% від загальної кількості населення країни. (Для порівняння The Wall Street Journal нагадало, що у Швеції бомбосховища розраховані на 85%, а швейцарське законодавство вимагає стільки укриттів, аби врятувати усі 100% населення країни.)

Втім, більшість бомбосховищ у тій же Варшаві за час, який минув з Другої світової, були переобладнані під склади, бари, ресторани, мистецькі простори чи навіть житлові приміщення.

За підрахунками очільника Варшавської асоціації інженерів та технічного будівництва Радослава Секунди, відновлення бомбосховищ коштуватиме від 10 до 30 тис. злотих (2250 – 6750 доларів США). Вартість же побудови приватного укриття стартує з пів мільйона злотих ($114,6 тис).

Втім, зазначив варшавський інженер, у нього таких замовлень поки що не було. Та й сам Радослав Секунда не планує будувати подібне бомбосховище для власних потреб. «Немає жодного укриття, яке б врятувало вас від ядерного удару. У разі нападу моя сім’я виїхала б із Варшави, а я залишився воювати», – пояснив він свої дії у випадку початку війни Росії проти Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда учора, 5 травня, виступаючи з нагоди Дня Конституції країни, заявив, що Польща допоможе Україні відбудуватися після війни, і що у майбутньому між двома країнами більше ніколи не буде кордону.

«Ми будемо жити разом на цій землі, відбудовуючи себе і будуючи наше спільне щастя, нашу спільну силу, яка дозволить нам протистояти кожній небезпеці, і на яку всі боятимуться нападати в майбутньому і бояться їй загрожувати», – заявив тоді Дуда.