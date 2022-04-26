Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)

Після пожежі на нафтобазі Брянськ почали мінувати, підозрілий пристрій знайшли на залізниці

Залізницю у прикордонному з Україною регіоні РФ замінували

У ніч з 25 на 26 квітня на залізниці у Брянській області був знайдений «вибуховий пристрій». Про це пише місцевий Telegram-канал «Брянск сейчас».

Невідомі особи замінували залізницю біля одного із селищ області. Пристрій був знайдений прикріплений до рейок.

У місцевих пабліках з’явилися фото і відео з місця інциденту. Хто саме знайшов «міну» – не повідомляється. Відомо лише, що на місце знайдення підозрілого пристрою прибули працівники міністерства з надзвичайних ситуацій.

У коментарях до постів із інформацією про замінування більшість користувачів Telegram висміяли історію із «замінуванням». Але частина жителів Брянська заявила, що треба тікати з регіону чи взагалі з Росії.

Нагадаємо, у кінці минулого тижня на залізниці неподалік від Брянська обхідник знайшов саморобний вибуховий пристрій у релейній шафі.

Учора ж, 25 квітня, у Брянську загорілася нафтобаза.

Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

На ранок 26 квітня брянська влада заявила про те, що пожежу вдалося загасити.

Брянська поліція ще вдень 25 квітня наказала шукати у місті автомобілі з українськими реєстраційними номерами.