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    Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)

    Після пожежі на нафтобазі Брянськ почали мінувати, підозрілий пристрій знайшли на залізниці - Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)
    Після пожежі на нафтобазі Брянськ почали мінувати, підозрілий пристрій знайшли на залізниці
    фото із соцмереж

    Залізницю у прикордонному з Україною регіоні РФ замінували

    У ніч з 25 на 26 квітня на залізниці у Брянській області був знайдений «вибуховий пристрій». Про це пише місцевий Telegram-канал «Брянск сейчас».

    Невідомі особи замінували залізницю біля одного із селищ області. Пристрій був знайдений прикріплений до рейок.

    У місцевих пабліках з’явилися фото і відео з місця інциденту. Хто саме знайшов «міну» – не повідомляється. Відомо лише, що на місце знайдення підозрілого пристрою прибули працівники міністерства з надзвичайних ситуацій.

    У коментарях до постів із інформацією про замінування більшість користувачів Telegram висміяли історію із «замінуванням». Але частина жителів Брянська заявила, що треба тікати з регіону чи взагалі з Росії.

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    Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)
    Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)
    Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)

    Нагадаємо, у кінці минулого тижня на залізниці неподалік від Брянська обхідник знайшов саморобний вибуховий пристрій у релейній шафі.

    Учора ж, 25 квітня, у Брянську загорілася нафтобаза.

    Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

    На ранок 26 квітня брянська влада заявила про те, що пожежу вдалося загасити.

    Брянська поліція ще вдень 25 квітня наказала шукати у місті автомобілі з українськими реєстраційними номерами.

    Теги: росія окупанти війна замінування Україна окупація #stoprussia
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    Брянськ продовжує панікувати: на залізниці знайдено міну (фото, відео)