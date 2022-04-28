Військовий експерт пояснив, хто може бомбити Брянськ

Пожежа на нафтобазі у Брянську могла бути приводом для проведення на території Росії мобілізації

Для провокацій на власній території Путіну необов’язково було знищувати нафтобазу, це занадто дорого. Простіше було знищити дев’ятиповерхівку

Україна може бути причетна до вибухів на території прикордонних областей Росії, але не до усіх. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

Так, експерт припустив, що пожежа на нафтобазі у Бєлгороді може бути організована українською стороною. «До Бєлгорода […] від нас – 20 кілометрів. Міноборони України не визнає своєї участі у цій операції, але тамтешній губернатор заявив, що удар завдали українські гелікоптери і є відповідне відео», – зазначив Згурець, відзначивши і суттєві ризики для наших військових з боку ворожної протиповітряної оборони.

А от вибух на території брянської нафтобази, на думку військового експерта, це скоріш за все ініціатива російської влади. «До Брянська взагалі 150 кілометрів і засобів завдати удар на таку відстань у нас немає. Хіба що виконання цього завдання відбувалося силами спеціальних операцій або підрозділів глибинної розвідки», – пояснив Згурець малу імовірність проведення такої операції з боку ЗСУ.

За словами Сергія Згуреця, «це більше схоже на постановку задля запровадження надзвичайного стану у всіх прикордонних регіонах, аби оголосити під таким приводом мобілізацію». Він додав, що таким чином, списуючи усе на терористичну загрозу, Кремль може легко пояснити необхідність мобілізації на «спецоперацію», яку досі уперто не називають війною.

Втім, розмірковує Згурець, знищення нафтобази – занадто дорога ціна, можна було просто підірвати багатоповерхівку.

Нагадаємо, що 25 квітня у Брянську загорілася нафтобаза.

Вогонь, який не змогли загасити МНСники із семи регіонів Росії, почав перекидатися на інші промислові об’єкти, під вечір, за повідомленням місцевих пабліків у соцмережах, пожежею були охоплені близько 20% території міста.

На ранок 26 квітня брянська влада заявила про те, що пожежу врешті-решт вдалося загасити.