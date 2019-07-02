KyivNotKiev: вже 50 аеропортів правильно пишуть назву української столиці



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Пасажиропотік аеропорту Каїра за минулий рік склав близько 18 млн осіб

Аеропорт Каїра став 50-м аеропортом світу, який приєднується до #CorrectUA

У Міжнародному аеропорту єгипетського Каїра змінили написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

У відомстві зазначили, що аеропорт Каїра став 50-м аеропортом світу, який приєднується до #CorrectUA.

Пасажиропотік цього аеропорту за минулий рік склав близько 18 млн осіб.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.