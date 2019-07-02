KyivNotKiev: вже 50 аеропортів правильно пишуть назву української столиці
Аеропорт Каїра став 50-м аеропортом світу, який приєднується до #CorrectUA
У Міжнародному аеропорту єгипетського Каїра змінили написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.
У відомстві зазначили, що аеропорт Каїра став 50-м аеропортом світу, який приєднується до #CorrectUA.
Пасажиропотік цього аеропорту за минулий рік склав близько 18 млн осіб.
Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.
Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.