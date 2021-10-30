Розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу
Розвідка США зробила однозначний висновок, що вірус не був біологічною зброєю
Для досягнення остаточної оцінки походження вірусу необхідне сприяння Китаю
У США дійшли висновку, що коронавірус Covid-19 не був розроблений як біологічна зброя, йдеться в опублікованій у п’ятницю доповіді американської Національної розвідувальної ради.
«Більшість агентств також оцінюють з низьким рівнем впевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку», – наголошується в ньому.
Згідно з доповіддю, розвідувальні агентства США не дійшли єдиної думки щодо походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження Covid-19: зараження через тварину та «пов’язаний з роботою лабораторії (в Вухані) інцидент».
У розвідувальному співтоваристві не можуть надати більш конкретну інформацію щодо походження Covid-19 без додаткової інформації, яка б дозволила визначити конкретний шлях природного контакту з твариною або довести, що лабораторія в Вухані займалася SARS-CoV-2 або близьким вірусом-попередником до появи Covid-19, зазначається у доповіді.
Також у доповіді йдеться, що «для досягнення остаточної оцінки походження вірусу буде необхідне сприяння Китаю».
«Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США», – наголошується у доповіді.
Як повідомлялося, 28 серпня, розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.
Нагадаємо, станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу, госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.