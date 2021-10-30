Розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу

Розвідка США зробила однозначний висновок, що вірус не був біологічною зброєю

Для досягнення остаточної оцінки походження вірусу необхідне сприяння Китаю

У США дійшли висновку, що коронавірус Covid-19 не був розроблений як біологічна зброя, йдеться в опублікованій у п’ятницю доповіді американської Національної розвідувальної ради.

«Більшість агентств також оцінюють з низьким рівнем впевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку», – наголошується в ньому.

Згідно з доповіддю, розвідувальні агентства США не дійшли єдиної думки щодо походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження Covid-19: зараження через тварину та «пов’язаний з роботою лабораторії (в Вухані) інцидент».

У розвідувальному співтоваристві не можуть надати більш конкретну інформацію щодо походження Covid-19 без додаткової інформації, яка б дозволила визначити конкретний шлях природного контакту з твариною або довести, що лабораторія в Вухані займалася SARS-CoV-2 або близьким вірусом-попередником до появи Covid-19, зазначається у доповіді.

Також у доповіді йдеться, що «для досягнення остаточної оцінки походження вірусу буде необхідне сприяння Китаю».

«Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США», – наголошується у доповіді.

Зараження коронавірусом Covid-19 вперше виявили в китайському місті Вухань в провінції Хубей наприкінці 2019 року, потім він почав розповсюджуватися по всьому світу. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, 28 серпня, розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.

Нагадаємо, станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу, госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.