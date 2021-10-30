У Росії в черзі за вакциною «Спутник» сталася бійка (відео)

У регіоні ввели обов’язкову вакцинацію від коронавірусу

Росія щепиться у своєму стилі: черги, бійки

У Єкатеринбурзі люди, які стояли в черзі за вакциною, взялися битися за місце. Відповідне відео опубліковано у соціальній мережі.

Інцидент стався у торговому центрі «Алатир». Автор відео зазначив, що в очікуванні щеплення росіяни склали список.

«Після відкриття торгового центру з’ясувалося, що працівники бутіків і персоналу «Алатиря» також мають список черговості і вакцинуватися вони хочуть першими», – підписав ролик автор, який виклав відео в мережу.

Початок бійки потрапив на відео. На кадрах видно, як дві дівчини кілька разів штовхнули одна одну, після чого почали завдавати ударів.

1 жовтня повідомлялося, що у регіоні ввели обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Щеплення зобов’язані зробити співробітники, які працюють у сфері освіти, обслуговування, громадського харчування, фінансових організаціях, таксі, пошти.

Нагадаємо, станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу, госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.