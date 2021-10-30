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    Лікар Комаровський дав поради людям, які страждають від задишки після Covid-19

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    Лікар порадив дотримуватися нормального питного режиму і не допускати зневоднення - Лікар Комаровський дав поради людям, які страждають від задишки після Covid-19

    Лікар порадив дотримуватися нормального питного режиму і не допускати зневоднення

    Фото з відкритих джерел

    Комаровський перерахував ключові фактори, на які варто звернути увагу при задишці

    Лікар та шоу-мен Євген Комаровський розповів, що треба робити, щоб відновити роботу легень після тяжкої форми коронавірусної інфекції. У пості, опублікованому в Instagram, лікар поділився порадами з людьми, які страждають від задишки.

    Він пояснив, що задишка як наслідок коронавірусу не є нормою, і передбачити, скільки вона може зберігатись, неможливо.

    «Сьогодні ми вже розуміємо, що при коронавірусній інфекції є поразка легень, причому серйозна. І орган протягом якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу відновлюватиметься», – пояснив лікар.

    Лікар перерахував ключові моменти, на які варто звернути увагу при задишці. Лікар розповів, що на відновлення легень після важкої форми Covid-19 може знадобитися певний час. При цьому людям, які страждають на задишку, необхідно стежити за параметрами повітря, яким вони дихають. Також лікар порадив дотримуватися нормального питного режиму і не допускати зневоднення.

    Одна з пацієнток лікаря поскаржилася на задишку чоловіка, який перехворів на важку форму коронавірусу. Вона зазначила, що він навіть вакцинувався і зараз дихає нормально, але утруднене дихання все одно загострюється ближче до ночі.

    «От якби ваш чоловік не ходив на роботу в місті, де вихлопи автомобілів та викиди підприємств, а жив десь у лісі і ходив з вами вранці навколо хатинки дихати вологим чистим повітрям, то він би відновився набагато швидше», – прокоментував лікар ситуації.

    Лікар також зазначив, що в процесі відновлення важливо уникати шкідливих для легень умов.

    «Зрозуміло, що якщо поряд хтось курить, у приміщенні запорошено і сухо, є інші респіраторні шкідливості, то процес відновлення подовжуватиметься», – додав лікар.

    Нагадаємо, Комаровський розповів про ефективний метод боротьби із антивакцинаторами.

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    Теги: лікар повітря Евгений Комаровский коронавірус
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    Лікар Комаровський дав поради людям, які страждають від задишки після Covid-19