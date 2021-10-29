Вакцинація після Covid-19. Коли робити щеплення тим, хто перехворів

МОЗ радить не затягувати з вакцинацією від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби. Про це повідомила голова директорату громадського здоров'я МОЗ Ірина Руденко, пише Суспільне.

За її словами, міністерство змінило рекомендацію щодо того, скільки часу має пройти між щепленням та перенесеною хворобою.

«Ми рекомендували людям вакцинуватись не пізніше ніж через 6 місяців після перенесеної хвороби. Це було пов'язано з обмеженим доступом до вакцини. Зараз ми бачимо, що вакцини достатньо, у нас немає дефіциту вакцин. Ми рекомендуємо людям, що перехворіли вакцинуватись, цей термін може бути після закінчення періоду ізоляції, але не раніше ніж через 28 днів після першого дня появи симптомів. Тобто, коли людина одужала, десь після 28 днів може вакцинуватись», – сказала Руденко.

Чиновниця МОЗ каже, що наразі розробляється механізм, який дозволить згенерувати довідку про одужання в державний додаток Дія – тоді документ можна буде використовувати в електронному вигляді під час подорожей між регіонами.

«Нині такі паперові довідки не є дійсними. Тож єдиним шляхом є використання документу, що підтверджує вакцинацію або негативний тест на коронавірус», – пояснює фахівчиня.

Пацієнти, які приймають препарати для розрідження крові (антикоагулянти) не входять до переліку тих, кому протипоказана вакцинація від коронавірусу, каже Руденко.

«Це речовини (антикоагулянти – ред.), які розріджують кров. Тобто тромби вже не мають створюватись і після вакцини. Ці речі, які не пов'язані між собою. Якщо у людини є побоювання, якщо вона перенесла тяжку операцію, вона може звернутись до сімейного лікаря. Той він визначить її стан і скаже, чи є в пацієнта ці абсолютні протипоказання проти вакцинації», – сказала експертка МОЗ.

Як пояснює Руденко, у кожної вакцини є власні протипокази – тому саме сімейний лікар має обрати необхідне щеплення.

«Жінка не має приймати це рішення самостійно. Їй показана вакцинація. Наявність (заміненого – ред.) клапану не є протипоказанням проти вакцинації», – додала вона

Руденко підкреслює, що особи, які підробили довідку можуть вакцинуватися, але для цього потрібно анулювати запис у базі МОЗ.

«Останнім часом є такі випадки, коли люди розуміють, що вони зробили неправильно і хочуть вакцинуватись, а в системі є запис, який не дозволяє їм вакцинуватись. (У такому випадку – ред.) людям потрібно звернутись до правоохоронних органів. Цей запис буде анульований і тільки тоді людина зможе вакцинуватись. Але потрібно пройти цей шлях і по суті, зізнатись в цьому», – каже вона.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.