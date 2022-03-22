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    Путін замінив тисячі своїх працівників через страх бути вбитим – ЗМІ

    Президент РФ Володимир Путін більшість часу проводить в бункері на Алтаї - Путін замінив тисячі своїх працівників через страх бути вбитим – ЗМІ
    Президент РФ Володимир Путін більшість часу проводить в бункері на Алтаї

    Путін найбільше боїться отруєння

    У лютому 2022 року президент Росії Володимир Путін змінив близько тисячі персональних працівників і асистентів. Він боїться, що вони можуть його вбити. Про це пише Daily Beast.

    Американське видання з посиланням на власне джерело в російському уряді повідомляє, що в оточенні Путіна найбільше оновився штат охоронців, кухарів, а також секретарів.

    Джерела зазначають, що глава Росії найбільше боїться отруєння.

    Як повідомляє українська розвідка, у середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість».

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін замінив тисячі своїх працівників через страх бути вбитим – ЗМІ