Путін замінив тисячі своїх працівників через страх бути вбитим – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін більшість часу проводить в бункері на Алтаї

Путін найбільше боїться отруєння

У лютому 2022 року президент Росії Володимир Путін змінив близько тисячі персональних працівників і асистентів. Він боїться, що вони можуть його вбити. Про це пише Daily Beast.

Американське видання з посиланням на власне джерело в російському уряді повідомляє, що в оточенні Путіна найбільше оновився штат охоронців, кухарів, а також секретарів.

Джерела зазначають, що глава Росії найбільше боїться отруєння.

Як повідомляє українська розвідка, у середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість».

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