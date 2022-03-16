Військовий злочинець – Байден охарактеризував Путіна

Білий дім обіцяє Україні більше озброєння для боротьби з окупантами

Президент США Джо Байден заявив, що очільник Кремля Володимир Путін є воєнним злочинцем. Саме він почав криваву війну проти України. Це перша така заява з вуст американського лідера з часів російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє AP.

Після брифінгу, на якому Джо Байден підписав документ про надання збройної допомоги США Україні, до американського лідера підійшли журналісти. Одна із них спитала Байдена, чи вважає той Путіна воєнним злочинцем.

Відповідь глави Білого дому була доволі короткою та лаконічною.

«Так, він військовий злочинець», – заявив Байден.

У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

У своїй промові сьогодні Байден наголошував, що російські війська в Україні бомблять лікарні та тримають лікарів у заручниках. Він пообіцяв більше надавати Україні більше допомоги, аби боротися із Росією.

Нагадаємо, сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Сьогодні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

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