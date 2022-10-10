Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, ніби в Україні тимчасово припинив роботу Червоний Хрест

Товариство Червоного Хреста спростував інформацію про призупинення діяльності організації на території України. Про це йдеться у заяві пресслужби українського представництва організації.

Інформацію зі ЗМІ про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України, у пресслужбі назвали фейковою та заявили, що після сьогоднішніх атак РФ представники Червоного Хреста в Україні працюють у посиленому режимі.

«Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містах України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що партнери по міжнародному руху Червоного Хреста продовжують працювати на території України, «аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей».

Нагадаємо, раніше інформагенція Reuters повідомила, що в Україні тимчасово припинив роботу Товариство Червоного Хреста. Повідомлялося, що організація нібито ухвалила таке рішення з міркувань безпеки після масованого обстрілу практично всієї території України.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».