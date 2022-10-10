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Стало відомо, якими ракетами Росія атакувала Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
Стало відомо, якими ракетами Росія атакувала Україну
Росія 10 жовтня завдала масового ракетного удару по Україні
фото ілюстраційне

Українські захисники сьогодні збили понад 40 російських ракет

Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо». Про це в ефірі телемарафону розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«На сьогодні є 83 ракети, які прилетіли по нашій державі. З них наразі, станом на 11:40, збито понад 43 ракети. Робота ППО за такого масованого удару — це досить-таки відмінні показники, тому що засобів ППО не так вже й багато на території держави, щоб знищувати ракети з великою ефективністю», – сказав Ігнат.

Крім того, було збито 9 із 12 дронів Shahed-136.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі уточнила, що ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України Росія завдавала з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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Теги: ЗСУ росія ракета війна

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