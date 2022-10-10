Стало відомо, якими ракетами Росія атакувала Україну

Українські захисники сьогодні збили понад 40 російських ракет

Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо». Про це в ефірі телемарафону розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«На сьогодні є 83 ракети, які прилетіли по нашій державі. З них наразі, станом на 11:40, збито понад 43 ракети. Робота ППО за такого масованого удару — це досить-таки відмінні показники, тому що засобів ППО не так вже й багато на території держави, щоб знищувати ракети з великою ефективністю», – сказав Ігнат.

Крім того, було збито 9 із 12 дронів Shahed-136.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі уточнила, що ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України Росія завдавала з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.