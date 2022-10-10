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Знищено понад 50 цілей: Генштаб повідомив про результати роботи ППО

Надія Клочко
glavcom.ua
Знищено понад 50 цілей: Генштаб повідомив про результати роботи ППО
10 жовтня Росія використала проти України 84 крилаті ракети
фото ілюстраційне

Генштаб закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Сьогодні Збройні сили України знищили 56 повітряних цілей ворога. Серед них 43 крилатих ракети та 13 безпілотників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, станом на 14.00 Російська Федерація використала проти України 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136».

«Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу «камікадзе»)», – повідомили у Генштабі.

Військове відомство закликало українців зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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Теги: ЗСУ ракета війна

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