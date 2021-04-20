Чеські дипломати повернулися з Москви

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей

Вислані з Росії працівники посольства Чеської Республіки повернулися на батьківщину. Про це повідомив віцепрем’єр Ян Гамачек, який зустрічав дипломатів в аеропорту.

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

«Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив Гамачек.

Він наголосив, що викриття російських шпигунів є «найкращою, найуспішнішою та наймасштабнішою операцією чеських спецслужб».

«Якщо Чехія була якимось центром планування рейдів (російської розвідки - ред.) по всій Європі, то цьому покладено край. Ми розбили дві резидентури», – зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що Росії буде вкрай складно - якщо взагалі можливо - відновити свою резидентуру.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. У повідомленнях не уточнюється, в причетності до якої справи їх підозрюють. У поліції зазначають, що йдеться про «тяжкий злочин».

Чеські ЗМІ водночас зазначають, що Петров і Боширов, за деякими даними, дійсно були в районі складу боєприпасів, коли на ньому стався вибух.

Джерело: Укрінформ