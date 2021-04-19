Чехія закликала своїх союзників вислати російських дипломатів

Уряд країни розраховує на «знак підтримки»

Чехія звернулася до своїх союзників з проханням висилки російських дипломатів. Раніше уряд Чехії вислав з країни 18 дипломатів.

Про це повідомляє Sky News.

Віцепрем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що уряд закликає союзників вислати російських дипломатів зі своїх країн. Особливо важливим Чехія вважає подібний жест від Великої Британії.

Гамачек повідомив, що уряд країни прислухається до ЄС і США. За його словами, висилка російських дипломатів, які працюють на їх території, покаже «знак солідарності» для Чехії.

Проте, подібне рішення приймають уряди цих країн. Гамачек зазначив, що вони не зобов'язані це робити.

Також віцепрем'єр-міністр нагадав, що в 2018 році Чехія вислала з країни трьох росіян, після отруєння Скрипалів. Тоді це була ініціатива Великої Британії.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

Також у суботу ввечері чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. У повідомленнях не уточнюється, в причетності до якої справи їх підозрюють. У поліції зазначають, що йдеться про «тяжкий злочин».

Чеські ЗМІ водночас зазначають, що Петров і Боширов, за деякими даними, дійсно були в районі складу боєприпасів, коли на ньому стався вибух.