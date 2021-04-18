Російських агентів бачили поблизу чеських складів, що злетіли в повітря – ЗМІ

Чеська преса розповіла про присутність «Петрова» з «Бошировим» на місці вибуху

За день до вибуху на складі боєприпасів у чеському Врбетице 16 жовтня 2014 року поблизу нього перебували офіцери російської військової розвідки, Олександр Мішкін, відомий як «Александр Петров», та Анатолій Чепіга, відомий як «Руслан Боширов». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Lidovky.

Російських агентів, яких також звинувачують в хімічній атаці у британському Солсбері, на місці вибуху допомогли виявити кадри із камер відеоспостереження, пише видання.

За інформацією одного з джерел, агенти Російської Федерації проникли в будівлю 15 жовтня і заклали там вибуховий пристрій. Однак, швидше за все, він вибухнув раніше, ніж планувалося.

«Вони заклали туди вибухівку. Пастка була для клієнтів за кордоном, але, ймовірно, вибухнула раніше. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія», – заявило на умовах анонімності джерело, наближене до слідства.

Перший вибух на складі № 16 стався 16 жовтня. Другий вибух стався 3 грудня на складі № 12. «Можна сказати, що сталося те, що не було заплановано таким чином», – прокоментував чеський віцепрем'єр Ян Гамачек. Він сказав, що за версією слідства другий вибух стався в той час, коли боєприпаси повинні були знаходитися в Болгарії.

У суботу ввечері поліція заявила, що Мішкін і Чепіга використовували різні особистості під час перебування у Чехії. Вони пробули в країні п'ять днів до першого вибуху у Врбетице.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.

Також поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.