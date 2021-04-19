Віцепрем'єр Чехії: боєприпаси зі складу мали вибухнути в Болгарії

Піротехнік на місці вибуху на арсеналі у Врбетіце, Чехія. Жовтень 2014.

За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію

Вибух на складі боєприпасів у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, мав статися трохи пізніше - у Болгарії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепрем'єр Ян Гамачек.

Він розповів, що боєприпаси планувалося підірвати пізніше, після перевезення в Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією слідства, в їх закупівлю брав участь болгарська торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був отруєний у 2015 році, але вижив.

1/3 České bezpečnostní složky dosáhly fenomenálního úspěchu. Vyhoštění 18 důstojníků SVR a GRU a rozbití dvou rezidentur ruských tajných služeb citelně oslabí nepřátelské aktivity ruských agentů nejen vůči ČR. Jsem hrdý na práci všech policistů a zpravodajců. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 18, 2021

За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію. Зокрема, співрозмовник Чеського радіо зазначив, що вибухнуло те, що він (Гебрев. - ред.) уже купив і почав вивозити.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.

Також поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.