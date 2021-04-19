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    Віцепрем'єр Чехії: боєприпаси зі складу мали вибухнути в Болгарії

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    Піротехнік на місці вибуху на арсеналі у Врбетіце, Чехія. Жовтень 2014. - Віцепрем'єр Чехії: боєприпаси зі складу мали вибухнути в Болгарії
    Піротехнік на місці вибуху на арсеналі у Врбетіце, Чехія. Жовтень 2014.
    Фото: ЧТК

    За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію

    Вибух на складі боєприпасів у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, мав статися трохи пізніше - у Болгарії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепрем'єр Ян Гамачек.

    Він розповів, що боєприпаси планувалося підірвати пізніше, після перевезення в Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією слідства, в їх закупівлю брав участь болгарська торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був отруєний у 2015 році, але вижив.

    За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію. Зокрема, співрозмовник Чеського радіо зазначив, що вибухнуло те, що він (Гебрев. - ред.) уже купив і почав вивозити.

    За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

    Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.

    Також поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

    Теги: вибух ЗМІ боєприпаси
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