Віцепрем'єр Чехії: боєприпаси зі складу мали вибухнути в Болгарії
За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію
Він розповів, що боєприпаси планувалося підірвати пізніше, після перевезення в Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією слідства, в їх закупівлю брав участь болгарська торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був отруєний у 2015 році, але вижив.
1/3 České bezpečnostní složky dosáhly fenomenálního úspěchu. Vyhoštění 18 důstojníků SVR a GRU a rozbití dvou rezidentur ruských tajných služeb citelně oslabí nepřátelské aktivity ruských agentů nejen vůči ČR. Jsem hrdý na práci všech policistů a zpravodajců.— Jan Hamáček (@jhamacek) April 18, 2021
За даними ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для поставок в Україну або Сирію. Зокрема, співрозмовник Чеського радіо зазначив, що вибухнуло те, що він (Гебрев. - ред.) уже купив і почав вивозити.
За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.
Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.
Також поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.