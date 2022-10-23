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Падіння військового літака в Іркутську: з’явилися перші подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Падіння військового літака в Іркутську: з’явилися перші подробиці
Після падіння літака почалася пожежа
фото: скріншот із відео

Су-30СМ вилетів з авіазаводу та проходив випробування

Два пілоти загинули внаслідок катастрофи Су-30 в Іркутську. За повідомленням російських ЗМІ, Су-30СМ вилетів з авіазаводу та проходив випробування, а потім впав у мікрорайоні Ново-Леніно на двоповерховий будинок.

Пропагандисти пишуть, що пілоти втратили свідомість. 20 хвилин льотчики не виходили на зв'язок. Тоді у небо піднявся другий екіпаж. Наблизившись, вони побачили своїх колег, що звісили голови – імовірно, задихнулись.

Після того, як у літака закінчилося пальне, він стрімко приземлився на двоповерховий будинок. Площа пожежі – 200 квадратних метрів.

Падіння військового літака в Іркутську: з’явилися перші подробиці фото 1

Вартість Су-30 складає $50 млн для російської армії та $83 млн у експортному варіанті.

Нагадаємо, в Іркутську впав військовий літак. Трапилося це близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно.

Раніше російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися. 

 

Теги: літак будинок пальне відео

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