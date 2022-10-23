У Іркутську на будинок упав військовий літак (відео)

Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок

Інформації про постраждалих та загиблих поки що немає

В Іркутську впав військовий літак. Трапилося це близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно. На місце виїхали усі оперативні служби, повідомляють російські ЗМІ.

Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок.

Інформації про постраждалих та загиблих поки що немає.

Раніше російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.