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Помер від опіків: збільшилась кількість жертв внаслідок падіння літака в російському Єйську

Юрій Лящук
glavcom.ua
Помер від опіків: збільшилась кількість жертв внаслідок падіння літака в російському Єйську
Серед загиблих внаслідок катастрофи – троє дітей
фото з відкритих джерел

Кількість загиблих внаслідок падіння військового літака на дев'ятиповерховий житловий будинок у російському Єйську зросла до 15

Кількість загиблих внаслідок падіння військового літака Су-34 на дев'ятиповерховий житловий будинок у російському Єйську продовжує збільшуватись. Ще один пацієнт помер від опіків у лікарні, він став 15 жертвою авіакатастрофи. Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

«Помер пацієнт із опіками», – сказала заступник губернатора Краснодарського краю Ганна Мінькова.

Вона додала, що загиблий перебував у вкрай тяжкому стані. Згідно з її словами, серед загиблих внаслідок катастрофи – троє дітей.

Мінькова також зазначила, що у стаціонарах наразі перебувають 25 постраждалих, у тому числі двоє вагітних та шість дітей. На амбулаторному лікуванні троє пацієнтів.

Водночас, міністр охорони здоров'я країни-агресора Михайло Мурашко повідомив, що чотирьох пацієнтів транспортували до Краснодара, а в Єйську «під наглядом фахівців перебуває 19 пацієнтів». За його словами, переважна кількість постраждалих госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння та з опіками.

Єйськ розташований за кілька десятків кілометрів від південного узбережжя України, окупованого російськими військами. На західній околиці Єйська є військовий аеродром, із нього регулярно вилітали літаки для завдання ударів по цілях в Україні.  

Су-34 – багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, який експлуатує російська військова авіація з 2014 року. 

Загалом у будинку мешкало 556 осіб, включаючи 76 дітей. З місцевими мешканцями працюють психологи.

Нагадаємо, в Єйську було запроваджено режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

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Теги: росія авіакатастрофа

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