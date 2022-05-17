Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО

Скандинавська держава направила лист до штаб-квартири НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Хаавісто поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У листі Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в Альянсі.

«Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде», – з гумором відзначив міністр після підписання заявки.

Як повідомлялося, 17 травня парламент Фінляндії проголосував за те, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу.

Президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та оборони 15 травня вирішили подати заявку на членство в НАТО. Президент Саулі Ніїністе наголошував, що до цього рішення Фінляндію підштовхнули події в Україні. Він також підкреслив, що «заява Фінляндії про членство не спрямована проти будь-кого».

Відомо, що Росія висилає співробітників посольства Фінляндії.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

Тим часом Швеція вже підписала заявку на вступ до НАТО. Документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії.

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