Фінська розвідка: Росія не може укріпити свій кордон, бо несе великі втрати в Україні

Плани та реальність у РФ відрізняються

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявлятиме про необхідність посилити кордон з Альянсом, але через брак ресурсів не зможе цього зробити.

Таку думку висловив голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, повідомляє Yle.

«Росія вважатиме за необхідне посилити свою військову присутність на новому кордоні з НАТО, однак плани та реальність у РФ відрізняються», – сказав очільник розвідцентру.

На його думку, найближчі кілька років у цьому напрямку не буде вжито дуже значних практичних заходів, зокрема тому, що російська армія зазнала і продовжує зазнавати значних втрат в Україні.

Вехкаоя також запевнив, що військова розвідка Фінляндії має «дуже добру здатність бачити і чути», що відбувається і планується у сусідніх регіонах.

Як повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Раніше Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg.

Не секрет, що Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

До слова, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Нещодавно соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні.

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