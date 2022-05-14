Путін погрожував президенту Фінляндії, якщо країна вступить в НАТО

Президент Фінляндії зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО

Путін зазначив, що зміна зовнішньополітичного курсу Фінляндією може негативно позначитися на відносинах

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій розповів йому про намір країни подати заявку на вступ до НАТО найближчими днями. Про це повідомляє канцелярія фінського президента.

«Президент Нііністьо оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО», – йдеться у повідомленні.

Як передає канцелярія президента, Нііністьо розповів Путіну, що на рішення Фінляндії вступити до НАТО вплинули вимоги Росії щодо безпеки наприкінці 2021 року та війна Росії проти України.

За його словами, вступаючи до НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку та бере на себе певну відповідальність.

Він також додав, що у майбутньому фінська сторона хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають через сусідство з Росією.

«Дискусія була прямолінійною та недвозначною і відбулася без нагнітання. Уникати напруженості вважалося важливим», – заявив президент Фінляндії.

Він знову висловив глибоку стурбованість людськими стражданнями, спричиненими війною Росії в Україні і наголосив на необхідності миру. Він також передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського про забезпечення евакуації мирного населення.

Пресслужба Кремля повідомила, що президент Росії Володимир Путін розповів у розмові з фінським колегою Саулі Нііністьо про наслідки зміни зовнішньополітичного курсу скандинавської країни.

Путін заявив, що відмова Фінляндії від політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці країні немає.

Він зазначив, що зміна зовнішньополітичного курсу Фінляндією може негативно позначитися на відносинах з Росією, які «протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці», а також мали взаємовигідний характер.

Нагадаємо, Росія погрожує Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.