Один з керівників Московської церкви в Україні «очолив свято» біля лінії фронту (фото)

В Московському патріархаті вояж митрополита пояснили потребою «поддержать верующих»

Керуючий справами Російської православної церкви в Україні митрополит Антоній (Паканич) у Сєвєродонецькій єпархії, яка належить Московському патріархату, очолив урочистості в день престольного свята кафедрального собору Різдва Христового, боковий вівтар якого освячений на честь святителя Спиридона Триміфунтського.

Як повідомляє Центр інформації РПЦ в Україні, урочистості проходять у дні 10-річчя архієрейської хіротонії митрополита Сєвєродонецького і Старобільського Никодима.

«У дні очікування Різдва особливу молитовну підтримку хочеться надати віруючим Української православної церкви, які проживають на території Сєвєродонецької та Старобільської єпархії. Парафії нашої Церкви знаходяться по обидва боки розмежування», - наголосили представники Московського патріархату.

У повідомленні РПЦ в Україні також йдеться про те, що «припинення війни на Донбасі має відбутися, перш за все, в серцях людей».

«Дні Різдвяного посту - найкращий час для того, щоб перемогти в своїй душі ненависть. Взаємне прощення і молитва за ближнього - шлях до миру», - сказав керуючий справами УПЦ.

До слова, нещодавно простий і зрозумілий заклик очільника Помісної православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія молитися рідною мовою розпалив негативні емоції у представників Московського патріархату в Україні. Зокрема намісник Свято-Троїцкого Іонинського монастиря, архієрей Української православної церкви Московського патріархату Іона (Черепанов), розродився в соцмережі агресивним дописом.

Варто зазначити, що очільник ПЦУ Епіфаній на білбордах Києва закликає молитися рідною мовою. Не йдеться саме про українську. Проте навіть такий невинний заклик Епіфанія викликав українофобську істерію серед низки представників Московського патріархату та інших громадян України, які вороже налаштовані до української церкви, української мови та української історії.

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