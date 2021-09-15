Цуценя Ілона Маска спровокувало рекордне зростання криптовалюти (фото)

Вартість токена криптовалюти Shiba Flocki зросла на рекордні 1300%

Американський мільярдер, глава Tesla і SpaceX, Ілон Маск продемонстрував у Twitter своє цуценя, що спровокувало зростання курсу криптовалюти Shiba Flocki. Про це повідомляє CoinGecko.

На опублікованій фотографії видно цуценя породи шіба-іну, яке спить на підлозі. Підприємець назвав свого нового улюбленця Флокі, про що він розповів у соцмережі ще у червні.

Після цієї новини на початку літа зросло котирування криптовалюти Shiba Inu. Цього разу вже за три години після розміщення фото вартість токена криптовалюти Shiba Flocki зросла на рекордні 1300%.

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