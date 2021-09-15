Цуценя Ілона Маска спровокувало рекордне зростання криптовалюти (фото)
Вартість токена криптовалюти Shiba Flocki зросла на рекордні 1300%
Американський мільярдер, глава Tesla і SpaceX, Ілон Маск продемонстрував у Twitter своє цуценя, що спровокувало зростання курсу криптовалюти Shiba Flocki. Про це повідомляє CoinGecko.
На опублікованій фотографії видно цуценя породи шіба-іну, яке спить на підлозі. Підприємець назвав свого нового улюбленця Флокі, про що він розповів у соцмережі ще у червні.
Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT— Name (@elonmusk) September 12, 2021
Після цієї новини на початку літа зросло котирування криптовалюти Shiba Inu. Цього разу вже за три години після розміщення фото вартість токена криптовалюти Shiba Flocki зросла на рекордні 1300%.