Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse

Голова компанії SpaceX Ілон Маск покликав президента Росії Володимира Путіна на розмову.

Про це Маск написав в Twitter.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?