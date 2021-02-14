Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse
Мету розмови мільярдер не уточнив
Голова компанії SpaceX Ілон Маск покликав президента Росії Володимира Путіна на розмову.
Про це Маск написав в Twitter.
Ілон Маск у своєму акаунті написав, що запрошує президента Росії Володимира Путіна на розмову у додатку Clubhouse, тегнувши главу РФ.
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Пізніше він додав ще один твіт російською мовою: «Было бы большой честью поговорить с вами».
Мету розмови мільярдер не уточнив.
было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено в 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.