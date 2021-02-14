Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse

Мету розмови мільярдер не уточнив

Голова компанії SpaceX Ілон Маск покликав президента Росії Володимира Путіна на розмову.

Про це Маск написав в Twitter.

Ілон Маск у своєму акаунті написав, що запрошує президента Росії Володимира Путіна на розмову у додатку Clubhouse, тегнувши главу РФ.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Пізніше він додав ще один твіт російською мовою: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Мету розмови мільярдер не уточнив.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено в 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.