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    Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse

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    Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse - Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse
    Ілон Маск запросив Путіна на розмову у Clubhouse

    Мету розмови мільярдер не уточнив

    Голова компанії SpaceX Ілон Маск покликав президента Росії Володимира Путіна на розмову.

    Про це Маск написав в Twitter.

    Ілон Маск у своєму акаунті написав, що запрошує президента Росії Володимира Путіна на розмову у додатку Clubhouse, тегнувши главу РФ.

    Пізніше він додав ще один твіт російською мовою: «Было бы большой честью поговорить с вами».

    Мету розмови мільярдер не уточнив.

    Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено в 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.

    Теги: Ілон Маск Twitter SpaceX
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