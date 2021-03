Допис Маска хочуть купити за мільйон доларів

Ілону Маску пропонують продати допис в Twitter. За повідомлення у соціальній мережі керівнику Tesla та SpaceX пропонують більше мільйона доларів.

Мова йде про допис, в якому Маск опублікував свою нову роботу – музикальний трек в стилі «техно». Сам трек присвячено NFT - це тип криптовалюти, який використовують для продажу цифрових товарів. Наприклад, музики, картин або навіть повідомлень у соціальних мережах.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx