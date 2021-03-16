Допис Маска хочуть купити за мільйон доларів

Голові Tesla пропонують продати твіт з музикальною композицією, яку створив сам Маск

Ілону Маску пропонують продати допис в Twitter. За повідомлення у соціальній мережі керівнику Tesla та SpaceX пропонують більше мільйона доларів.

Мова йде про допис, в якому Маск опублікував свою нову роботу – музикальний трек в стилі «техно». Сам трек присвячено NFT - це тип криптовалюти, який використовують для продажу цифрових товарів. Наприклад, музики, картин або навіть повідомлень у соціальних мережах.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Твіт Маску пропонують продати за криптовалюту, яка називається «Етеріум» (скорочене позначення ЕТН). Допис оцінили в 625 ЕТН, що дорівнює приблизно 1,12 мільйона доларів.

До речі, трек Маск теж виставив на продаж. І продає він теж за криптовалюту.

Звісно, тут виникає логічне питання: як можна продати допис, а тим більш пісню. Останню можна просто скачати в інтернеті безкоштовно. Але в даному випадку мова йде виключно про купівлю цифрових прав на товар в рамках «криптосвіту». З юридичною точки зору, власник авторських прав не змінюється.

Тобто, фактично, купуючи твіт Маска, пісню або картину у вигляді NFT, покупець стає власником лише в світі крипотвалюти. За її межами умови угоди не діють.

Що таке NFT

NFT (non-fungible tokens, української невзаємозамінні токени) – це спеціальна категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

Вперше про NFT заговорили у 2017 році. Тоді проект Larva Labs запустив експеримент під назвою CryptoPunks. Для цього використали колекцію з 10 тисяч цифрових аватарів – графічних зображень різних осіб, кожне з яких було унікальним.

Хто продає та купує творчість на NFT

У 2020 році NFT почав набирати оберти, обсяги його ринку тоді оцінили у 250 мільйонів доларів – це на 299% більше, ніж у 2019 році. Однак на початку 2021 року NFT спричинив справжній ажіотаж. Люди щомісяця почали активніше виставляти на продаж свої творіння.

До прикладу, на початку весни 2021 року на аукціоні за 228,69 Ethereum продали NFT-копію картини відомого вуличного художника Бенксі під назвою Morons, яку перед цим спалили.