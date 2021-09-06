Ілон Маск зустрівся з онуками українського конструктора Сергія Корольова

Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах

Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах

Онуки видатного конструктора на власні очі побачили SpaceX

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маска зустрівся із онуком та правнуком відомого конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова. Про це у фейсбуці повідомляє Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.

«Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском», – ідеться в дописі.

Уточнюється, що зустріч відбулася 3 вересня.

У музеї зазначають, що враженнями від зустрічі Андрій Корольов поділився в соцмережах.

«Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!» – написав онук видатного конструктора.

Як відомо, Сергій Корольов народився 1907 року в Житомирі. Він став головним конструктором перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів.

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