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    Ілон Маск зустрівся з онуками українського конструктора Сергія Корольова

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    Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах - Ілон Маск зустрівся з онуками українського конструктора Сергія Корольова
    Зустріч відбулася 3 вересня, після чого онук Корольова Андрій написав повідомлення у соцмережах
    Фото: facebook.com/cosmosmuseum

    Онуки видатного конструктора на власні очі побачили SpaceX

    Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маска зустрівся із онуком та правнуком відомого конструктора ракето-космічних систем Сергія Корольова. Про це у фейсбуці повідомляє Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.

    «Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском», – ідеться в дописі.

    Уточнюється, що зустріч відбулася 3 вересня.

    У музеї зазначають, що враженнями від зустрічі Андрій Корольов поділився в соцмережах.

    «Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!» – написав онук видатного конструктора.

    Як відомо, Сергій Корольов народився 1907 року в Житомирі. Він став головним конструктором перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів.

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    Теги: США музеї українці технології космос Житомир музей Tesla Ілон Маск SpaceX
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    Ілон Маск зустрівся з онуками українського конструктора Сергія Корольова